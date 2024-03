Samsung Galaxy Buds FE al 36% in meno su Amazon: PREZZO IMPERDIBILE

Lasciati cullare dall’audio avvolgente delle cuffie Samsung Galaxy Buds FE acquistandole su Amazon al 36% in meno: lo sconto attuale su questi auricolari ti permette di riceverli a casa in un giorno, anche di domenica, a un prezzo davvero speciale. Fidati, non ti pentirai di questo acquisto!

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Buds FE

Le cuffie True Wireless Samsung Galaxy Buds FE non saranno la soluzione top di gamma proposta dal brand sudcoreano sul mercato, ma restano un modello eccezionale nella loro fascia di prezzo. Il design compatto ed ergonomico garantisce massimo comfort durante l’ascolto, anche grazie alla selezione di gommini disponibile in confezione.

I bassi profondi e potenti offerti dal nuovo altoparlante a 1 via concepito da Samsung sono fantastici e, grazie anche alla cancellazione attiva del rumore, ti permettono di immergerti completamente nella musica – o in qualsiasi altro contenuto audio di tuo interesse – con un semplice tap delle cuffiette, grazie al supporto ai comandi touch intuitivi. Lato autonomia, invece, il produttore garantisce fino a 30 ore di riproduzione con una carica singola.

Il prezzo? 69,90 euro al posto di 109 euro, con consegna gratuita in un giorno a tutti gli utenti abbonati a Prime. Al 36% in meno questi auricolari non raggiungeranno il minimo storico, ma resta una offerta molto intrigante che dovresti valutare con molta attenzione!