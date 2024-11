Samsung Galaxy Buds FE, auricolari TWS con ANC ad appena 57€

Samsung Galaxy Buds FE sono gli auricolari Bluetooth definitivi. Cerchi qualità ad ottimo prezzo? Queste wearable sono quelle che fanno al caso tuo, con cancellazione attiva del rumore e fit ergonomico non rinunci proprio a nulla. Abbinale al tuo smartphone o laptop e portale sempre con te. Puoi acquistarle a soli 57€ su Amazon approfittando dello sconto del 48% che fa crollare il prezzo, cosa stai aspettando? Aggiungile al carrello subito.

Samsung Galaxy Buds FE, gli auricolari Bluetooth che stavi cercando

Se hai uno smartphone Samsung o in generale Android, le Samsung Galaxy Buds FE sono le wearable di cui non fare a meno. Ergonomiche e stabili, con un design che non fuoriesce dalle orecchie ma bensì rimane ben saldo per poterti muovere senza problemi. Conta che in confezione trovi anche diverse punte auricolari per adattare la misura alle tue esigenze.

Il Bluetooth avanzato ti regala una connessione stabile e a bassa latenza. Ti puoi anche allontanare dal tuo dispositivo senza perdere la connessione. Ma tuttavia questo non è il punto chiave delle wearable. Il pezzo forte arriva con la cancellazione attiva del rumore che ti permette di isolarti dai rumori esterni e godere di un audio puro e cristallino. I bassi? Belli potenti per non farne a meno.

Ci sono 3 microfoni integrati che ti fanno intrattenere telefonate e registrare note vocali, i comandi touch per non dover tirare fuori lo smartphone e tanto altro ancora che ti lascio scoprire da solo.

Ultima caratteristica prima di andare? La batteria ha un’autonomia di 30 ore con la custodia di ricarica.

A soli 57€ su Amazon, le Samsung Galaxy Buds FE sono gli auricolari Bluetooth di cui non fare a meno. Se ne stavi cercando in paio, collegati in pagina dove le trovi scontate del 48% per un affare senza precedenti.

Ricorda che le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.