Samsung Galaxy Buds Live: i più confortevoli a 100€ di SCONTO

Scegli gli auricolari più confortevoli, oggi in offerta su Amazon. Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 69,99 euro, invece di 169 euro. Risparmi immediatamente 100 euro sul prezzo di listino. Dotati di una speciale tecnologia del suono, garantiscono potenza e comodità per tutto il giorno. Indossali subito, è come non averli. Infatti, sono senza tappi in-ear evitando il senso di occlusioni tipico degli altri modelli.

Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Niente male vero? Approfitta subito di questa incredibile occasione. Scegli il meglio al miglior prezzo su Amazon. Indossali e rivoluziona il tuo ascolto grazie al driver che ti regala bassi profondi e alti cristallini. Con Cancellazione Attiva del Rumore vieni completamente isolato da tutto ciò che ti circonda per goderti quello che stai ascoltando.

Samsung Galaxy Buds Live: fino a 29 ore di autonomia

Scegli i Samsung Galaxy Buds Live e ottieni una qualità audio perfetta per chiamate, musica, gioco, film e intrattenimento vario. Grazie alla loro pratica ed elegante custodia di ricarica, offrono fino a 29 ore di autonomia. Ogni singolo Buds, dopo una ricarica, offre fino a 6 ore di ascolto. E con soli 5 minuti di ricarica ottieni 1 ora di riproduzione. Dotati di 3 microfoni, garantiscono chiamate cristalline bloccando il rumore esterno.

Acquistali subito a soli 69,99 euro, invece di 169 euro. Risparmi 100 euro se sei un cliente Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

