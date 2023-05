Samsung Galaxy Buds Live a meno di 50€: MIRACOLO AMAZON

Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,90 euro, invece di 169 euro. Questo risparmio, pari a 119 euro, è offerto dalla super promo in corso Amazon 7 Days of Samsung. Un’occasione imperdibile per ottenere auricolari premium a meno di 50 euro. Senza tappi in-ear sono comodissimi anche a chi non sopporta i tappi in silicone che lasciano quella sensazione di occlusione.

Attivando l’Audio Spaziale hai la sensazione che il suono provenga da tutte le direzioni. In pratica vieni completamente immerso nella scena o nel gioco. La loro forma ergonomica è perfettamente adattabile alle tue orecchie. In questo modo avrai un audio su misura, sempre pulito e piacevole. I microfoni funzionano egregiamente e, grazie alla cancellazione del rumore, assicurano chiamate senza interferenze.

Samsung Galaxy Buds Live: un sogno che si avvera

Realizza il tuo sogno. Regalati un suono speciale di alta qualità. Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 49,90 euro. Grazie ai controlli touch gestisci ogni comando in totale semplicità e comodità. Non dovrai ogni volta prendere il telefono per passare alla traccia successiva o per rispondere a una chiamata. Grazie alla connessione wireless di ultima generazione hai zero latenza e tanta stabilità.

Acquistali subito a soli 49,90 euro, invece di 169 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

