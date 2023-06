Samsung Galaxy Buds Live a un OTTIMO prezzo su Amazon

Sono tornati i Samsung Galaxy Buds Live in ottimo sconto su Amazon a un prezzo invidiabile. Se ancora non li hai acquistati ti consigliamo di farlo subito perché puoi risparmiare quasi 100 euro dal prezzo di listino. Mettili subito in carrello a soli 71,20 euro, invece di 169 euro. Si tratta di un ottimo affare per te che sei alla ricerca di un paio di auricolari premium dalle caratteristiche speciali.

Infatti, i Galaxy Buds Live hanno dalla loro il fatto di essere senza tappi in-ear. Ciò vuol dire che non avrai quel senso di occlusione tipico di quando indossi cuffie con i tappi in silicone. Nonostante ciò avrai comunque un alto livello di isolamento se decidi di attivare la modalità Eliminazione Disturbi. Eccezionali, offrono una qualità audio pazzesca con la possibilità di attivare l’Audio 360°.

Samsung Galaxy Buds Live: gli auricolari fatti su misura per te

Indossando gli Auricolari Samsung Galaxy Buds Live avrai la sensazione di avere un prodotto realizzato su misura per te. Segui attentamente il video tutorial per indossarli perfettamente alle tue orecchie e goditi fino a 21 ore di ascolto grazie alla praticissima custodia di ricarica. Estraili e loro si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi passando da uno all’altro semplicemente attivando la riproduzione o rispondendo a una chiamata.

Non perdere assolutamente questa occasione. Acquista i Galaxy Buds Live a soli 71,20 euro, invece di 169 euro. Si tratta di un’offerta Prime. Quindi, se ancora non sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.