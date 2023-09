Samsung Galaxy Buds Live: tutta un'altra musica (-59%)

Se devi acquistare degli auricolari ti consigliamo questa super offerta che trovi solo su Amazon. Acquista i Samsung Galaxy Buds Live al 59% di sconto! Un’occasione pazzesca per questo prodotto di alta qualità in grado di regalarti comfort e musica allo stato puro. Infatti, essendo senza tappi-in-ear risultano estremamente ergonomici e comodi da indossare, non lasciandoti quella sensazione di occlusione tipica invece dei tappi in silicone.

Indossandoli hai la percezione che siano stati realizzati su misura per te. La presa risulta estremamente salda e quindi sono anche adatti a essere utilizzati mentre fai sport. Grazie ai controlli touch hai il pieno controllo su chiamate e musica senza dover tutte le volte guardare lo smartphone. Compatibili con la ricarica wireless, la loro batteria offre fino a 29 ore di ascolto con custodia di ricarica.

Samsung Galaxy Buds Live: prova il suono spazioso

Con i Samsung Galaxy Buds Live alle orecchie hai la possibilità di goderti un suono spazioso. L’assenza di tappi in-ear e la presenza delle prese d’aria riducono al minimo la sensazione di avere le orecchie tappate, ma non interferiscono sulla qualità di ascolto. Infatti, i 3 microfoni, 1 interno e 2 esterni, lavorano alla perfezione per offrirti un audio senza interferenze e chiamate perfette.

Acquistali ora con 100 euro di sconto! Questa offerta la trovi solo su Amazon per i clienti Prime. Se ancora non ti sei iscritto al servizio attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.