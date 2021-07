Samsung Galaxy Buds Pro: cuffie spettacolari a prezzo WOW

Le Samsung Galaxy Buds Pro sono in promozione su Amazon a soli €179,99. Il ribasso del 21% corrisponde a uno sconto effettivo di €49,00 che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cosa sapere sulle Samsung Galaxy Buds Pro

In questa con loro colorazione Phantom silver, le Samsung Galaxy Buds Pro sono le true wireless che non finiscono mai di stupire. Perfette in tutte le loro caratteristiche, offrono all'utilizzatore un paio di cuffie bluetooth da utilizzare in ogni occasione.

Appartenenti alla categoria in ear, queste wearable in particolare posseggono delle punte in silicone morbido che le rendono adatte ad ogni tipo di padiglione auricolare. Si adattano facilmente e restituiscono un utilizzo stabile e confortevole che può essere protratto anche per diverse.

Ovviamente spiccano gli altoparlanti che abbinati alla cancellazione attiva del rumore rendono la riproduzione non soltanto potente e realistica ma persino pura. Quest'ultima caratteristica non è da ignorare anche per le fasi in chiamata visto che il microfono cattura la voce in modo nitido e cristallino così non doversi mai preoccupare che la persona dall'altra parte della cornetta non possa capire.

Toccando le loro superfici, poi, può essere gestita sia la riproduzione musicale che il suono ambientale, il quale può essere attivato così da sapere cosa sta accadendo nel mondo esterno.

Degna di nota è poi la batteria che vanta un‘autonomia complessiva di 18 ore grazie alla custodia di ricarica. Non manca all'appello la ricarica rapida che in appena dieci minuti offre un surplus di 85 minuti di riproduzione.

Le Samsung Galaxy Buds Pro sono acquistabili su Amazon a soli €179,99. Sono dei prodotti prime e quindi se lì si acquista oggi si possono ricevere in appena 48 ore gratuitamente. In più la spesa può essere effettuato in unica soluzione o ricorrendo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.