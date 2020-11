Samsung Galaxy Buds, guarda che sconti

Gli auricolari bluetooth Samsung Buds Live R180 scendono sotto i 110 euro. Complice un 2020 che ha sicuramente sfavorito tutto quel che è mobilità, il prezzo dei nuovi originali auricolari senza fili Samsung è rapidamente sceso ben al di sotto della sua soglia originale e ad un ritmo ben più rapido rispetto a quello di una annata qualsiasi.

Galaxy Buds, bianco o bronzo?

Oggi su eBay li si può trovare per 109,90 euro, presso un merchant di piena affidabilità (feedback 100%) e potendo così immaginare fin da subito un validissimo regalo di Natale da mettere da parte prima che la logistica possa dettare i tempi dell’urgenza di acquisto. Oppure possono essere un valido investimento per quando, a curva dei contagi finalmente appiattita, si potrà tornare per le strade a correre, lavorare e ripristinare i ritmi frenetici che il 2020 ci ha tolto nel modo più sciagurato possibile.

Il modello disponibile è di color “Mystic White“: dispongono di tecnologia per la cancellazione del rumore e la loro particolare forma naturale li rende particolarmente comodi all’uso. Inoltre proprio questa forma li ha resi particolarmente identificabili, peculiari sia rispetto alle generazioni precedenti che agli omologhi prodotti della concorrenza.

Disponibile su eBay, per pochi euro in più anche i Samsung Buds color bronzo: un tocco di eleganza ulteriore per un auricolare distintivo ed iconico.

In entrambi i casi, l’offerta migliore disponibile è quella su eBay. A voi la scelta.