Samsung Galaxy Buds+ sono le padrone del Prime DAY (-70€)

Samsung Galaxy Buds+ sono in promozione ad appena €79,00 su Amazon grazie alle offerte del Prime Day. Disponibili per la spedizione in un giorno lavorativo, le true wireless subiscono un ribasso del 47% che corrisponde a uno sconto effettivo di €70,00.

Cosa stai aspettando? Acquistale a prezzo bomba

Samsung Galaxy Buds+: le cuffie true wireless che comandano il Prime Day

Le Samsung Galaxy Buds+ sono delle true wireless pazzesche che a circa metà prezzo oggi possono essere acquistate in colorazione nera e blu. Semplici ma funzionali, queste wearable sono un'ottima alternativa per chi è in cerca di un paio di cuffie di alta qualità.

Sono caratterizzate da una forma compatta che, rispetto a molti altri modelli sul mercato, è una marcia in più per la comodità d'utilizzo. Una volta indossate scompaiono alla vista ma non per questo non sono stabili o potenti. Grazie alle loro punte in silicone si adattano al padiglione auricolare dell'utente in modo perfetto aderendo come se fossero state cucite su misura. Questa loro caratteristica consente la riproduzione musicale di essere potente, dinamica, realistica e vicina alle intenzioni degli artisti. Gli altoparlanti sono infatti di tipo dinamico a due vie mentre il driver è stato potenziato per garantire un suono profondo e cristallino.

Non mancano i microfoni che in totale sono 3 suddivisi in uno interno e due esterni. Dunque le wearable possono essere utilizzate in fase di chiamata senza problemi visto che sono capaci di identificare la voce ed eliminare tutti i rumori esterni che potrebbero creare fastidio.

Non sono da dimenticare i controlli touch con cui gestire la riproduzione musicale in piena libertà, la ricarica rapida che assicura fino a un'ora di riproduzione aggiuntiva con appena 3 minuti e la compatibilità con qualsiasi caricabatterie wireless Qi.

Puoi acquistare le cuffie Samsung Galaxy Buds+ su Amazon a soli €79,00. Approfitta della promozione Prime Day e ricevile in appena 24 ore se concludi l'acquisto al più presto.