Samsung Galaxy Buds2: -55% al Black Friday di Amazon

Con Amazon il risparmio è assicurato, soprattutto in questi giorni di Black Friday. Solo qui trovi i Samsung Galaxy Buds2 a soli 66,99 euro, invece di 149 euro. Acquistali adesso per risparmiare 82 euro. Sono scontati del 55%. Stiamo parlando della versione italiana del 2021, con custodia di ricarica.

Questi auricolari sono stratosferici. Ti basterà indossarli la prima volta per scoprire un mondo audio mai sentito prima. I suoni saranno così speciali da immergerti in ciò che stai ascoltando. Con la tecnologia di riduzione del rumore al 98% sarai completamente isolato dall’esterno. Nulla potrà più disturbarti, ma potrai sempre ascoltare musica senza questa funzione per sapere cosa succede intorno a te.

Samsung Galaxy Buds2: gli auricolari definitivi ora li paghi solo 66€

Vuoi emozionarti ad ogni ascolto? Allora scegli di indossare sempre questi auricolari definitivi. Con Amazon i Samsung Galaxy Buds2 sono tuoi a soli 66 euro, grazie alle offerte del Black Friday. Un’occasione da cogliere al volo. Anche perché, una volta abbinati al tuo dispositivo, si connetteranno automaticamente quando li indossi, passando da mono a stereo senza interruzioni.

Scegli un audio su misura in base ai tuoi gusti. Con Galaxy Buds2 poi scegliere tra sei differenti impostazioni di equalizzazione per trovare il tuo equilibrio perfetto e immergerti così nel suono. Indosso ti staranno benissimo grazie al loro look elegante e raffinato. Il design ergonomico le rende anche particolarmente comode per un uno intensivo. Acquistale oggi a soli 66 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.</p

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.