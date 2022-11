Samsung Galaxy Buds2 a un prezzo FAVOLOSO su Amazon

Scegli i migliori auricolari per ascoltare musica ed effettuare chiamate chiare e senza interruzioni. Acquista subito i Samsung Galaxy Buds2 a soli 64,99 euro, invece di 149 euro. Un ottimo sconto del 56%. Approfittane subito! Questa promo la trovi solo su Amazon grazie alle offerte del Black Friday.

Con i suoi tre microfoni e un’unità di registrazione vocale integrata questi auricolari garantiscono un’elevata qualità delle chiamate e una soluzione basata sull’apprendimento automatico. Quindi tutto sarà più chiaro e comprensibile sia a te che al tuo interlocutore. E con la cancellazione attiva del rumore ti concentrerai solo sul suono firmato AKG.

Samsung Galaxy Buds2 al 56% di sconto per tutte le colorazioni

Cogli al volo questa opportunità e metti nel carrello i Samsung Galaxy Buds2 a soli 64 euro, invece di 149 euro. Un prezzo speciale per questi auricolari performanti. Grazie ai materiali con cui sono stati realizzati risultano ancora più leggeri e comodi da indossare. Vivrai un’esperienza di ascolto migliore, anche in movimento.

Potrai decidere di ridurre il rumore di fondo fino al 98%. In questo modo hai la possibilità di immergerti nella musica che stai ascoltando. Se invece, per sicurezza, non vuoi isolarti così tanto, puoi ridurre la percentuale della cancellazione del rumore e continuare a sentire ciò che sta succedendo attorno a te. Metti nel carrello i Galaxy Buds 2 a soli 64 euro. Ci sono davvero tantissime colorazioni.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

