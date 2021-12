Il Chromebook di Samsung al prezzo minimo storico

Cerchi un laptop da mettere sotto l'albero? Oggi il Samsung Galaxy Chromebook Go è disponibile al prezzo minimo storico su Amazon, con la garanzia di riceverlo prima di Natale.

Samsung Galaxy Chromebook Go, sotto l'albero

Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: processore ‎Intel Celeron N4500, GPU Intel UDH Graphics, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l'archiviazione dei dati, webcam con microfono, altoparlanti, porta USB-C e grande autonomia. Lato software, il sistema operativo Chrome OS di Google assicura la compatibilità con le applicazioni Android distribuite su Play Store. Servono altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Adatto a gestire le operazioni base della produttività, la didattica a distanza, la comunicazione e l'intrattenimento multimediale, Samsung Galaxy Chromebook Go può essere tuo (o di chi lo troverà sotto l'albero) al prezzo di 237,93 euro invece di 399,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita: lo compri oggi, domani sarà a casa tua.