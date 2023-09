Lo sconto perfetto per il Chromebook di Samsung

È appena iniziato il nuovo anno scolastico e molti, in questo periodo di Back to School, sono alla ricerca di un notebook da dedicare allo studio. Se si vuol spendere poco, ma senza per forza di cose dover rinunciare a versatilità e prestazioni, l’offerta proposta oggi da Amazon sul modello Samsung Galaxy Chromebook Go è perfetta. Il marchio è una garanzia e il design è curato nei minimi dettagli: non si potrebbe desiderare di più.

Perfetto per lo studio: Samsung Galaxy Chromebook Go

Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, partendo dalle specifiche tecniche: display compatto da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore ‎Intel Celeron con GPU Intel UDH Graphics, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porta USB-C e batteria con grande autonomia. Lato software, il sistema operativo è ChromeOS di Google e non manca la possibilità di scaricare le applicazioni Android direttamente dalla piattaforma Play Store, proprio come su smartphone o tablet. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile), Samsung Galaxy Chromebook Go può essere tuo al prezzo finale di soli 229 euro, approfittando della promozione in corso. Come anticipato in apertura, le sue caratteristiche lo rendono adatto allo studio, ma anche alle operazioni base della produttività, all’intrattenimento multimediale e alla navigazione.

Vale infine la pena sottolineare che il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna a domicilio gratuita in un paio di giorni. Dunque, scegliendo di effettuare subito l’ordine arriverà a casa entro 48 ore senza alcuna spesa aggiuntiva. Sei pronto a cogliere al volo l’occasione?

