 Samsung Galaxy Fit3: design, autonomia e fitness al top senza svenarti
Goditi lo sconto di 25€ che trovi solo su eBay per metterti al polso il Samsung Galaxy Fit3 e tieni sotto controllo il tuo corpo in ogni momento.
Hai deciso anche tu di acquistare un wearable per tenere sotto controllo il tuo corpo in ogni momento, soprattutto durante le attività fisiche, senza però dover spendere un capitale? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Ora su eBay puoi accaparrarti il fantastico Samsung Galaxy Fit3 a soli 39,99 euro, invece che 65 euro.

Anche se il prezzo di listino su eBay non viene segnalato lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Perciò in questo momento avrai la possibilità di risparmiare 25 euro sul totale. Una grandissima opportunità ma ovviamente le unità disponibili a questa cifra non sono tantissime quindi fai alla svelta.

Samsung Galaxy Fit3 è perfetto e costa poco

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo del Samsung Galaxy Fit3 è ciò che lo rende in questo momento uno dei migliori acquisti nella categoria. Anche perché si presenta con delle caratteristiche davvero interessantissime. Ha un generoso e ben visibile display AMOLED da 1,6 pollici dotato di un touch fluido e una cinturino in morbido silicone che non fa sudare il polso.

Potrai avvalerti di oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere per tenerti in attività ed essendo anche resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 non avrai problemi a usarlo per nuotare. Ha un sensore preciso in grado di monitorare costantemente il tuo fisico restituendo dati che potrai vedere sia sul display che nell’app dedicata. Puoi gestire tranquillamente i quadranti nel modo che preferisci e potrai goderti un’autonomia di ben 13 giorni con una singola ricarica.

È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti e come dicevamo le unità disponibili non sono molte. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Fit3 a soli 39,99 euro, invece che 65 euro. Completa l’ordine adesso e potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni con spedizione gratuita.

Pubblicato il 27 feb 2026

Pubblicato il 27 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
27 feb 2026
