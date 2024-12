Samsung Galaxy Fit3 è il coach da polso che indossi a soli 37€

Vuoi tenere traccia di ogni allenamento e movimento? Ecco che con Samsung Galaxy Fit3 hai quello che ti occorre al polso. Una smartband di ultima generazione da abbinare a qualunque smartphone e di cui non fare a meno nel quotidiano. Portala subito a casa e indossala giorno e notte per sapere cosa succede dentro al tuo corpo. Con appena 77,70€ la puoi acquistare su Amazon, approfitta al volo dello sconto del 31% e non perdere neanche un secondo.

Samsung Galaxy Fit3, perché acquistare questa fitness band?

Bella e pratica, con il suo design sportivo a tutti gli effetti è comoda da indossare tutto il giorno e tutti i giorni senza mai farne a meno. Samsung Galaxy Fit3 è una fitness band di ultima generazione con tutto quello che occorre per tenere traccia degli allenamenti e non solo. Disponibile in colorazione grigia, sta bene sia sui polsi maschili che femminili.

Ha un display dalla forma allungata bello ampio e soprattutto a colori. Inutile dirti che puoi personalizzarlo a piacimento e che la luminosità è eccellente per poter leggere qualsiasi dato e notifica con una sola occhiata.

Il punto chiave di questo accessorio, tuttavia, è la tecnologia integrata al suo interno. Ci sono una serie di sensori atti a identificare ogni movimento e cambiamento nel tuo corpo. In pratica è come avere un coach personale con 100 esercizi tra cui scegliere ma anche indicatori per il sonno, sensori per il rilevamento di cadute, SOS, frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue.

Impermeabile per metterlo alla prova in qualsiasi contesto e con batteria da 13 giorni è già perfetto così. Ma se questo non basta, conta che ci sono anche delle funzioni legate alla vita quotidiana che amerai.

A soli 37,70€ su Amazon, il magnifico Samsung Galaxy Fit3 è quello giusto da mettere al polso. Collegati ora e acquistalo con uno sconto del 31% che rende il prezzo un affare.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia, basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.