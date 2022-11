Samsung Galaxy M23: ampio display e batteria infinita a soli 219€

Un ottimo smartphone economico e con prestazioni interessati è il Samsung Galaxy M23 5G. In esclusiva su Amazon, con il Black Friday è in offerta speciale. Acquistalo a soli 219,90 euro, invece di 299,90 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili da 43,98 euro l’una a tasso zero. Un’ottima occasione di prezzo per questo dispositivo di qualità.

Dotato di una memoria interna da 128GB è pronto per qualsiasi utilizzo. Puoi installare tutte le tue app preferite e farle girare senza problemi, anche in multitasking. Resterai a bocca aperta per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra l’altro una delle sue belle caratteriste è l’ampio display da 6,6 pollici FHD+ che restituisce colori vivi e il refresh rate da 120Hz rende tutto più fluido.

Samsung Galaxy M23 5G: prezzo stracciato con il Black Friday Amazon

Afferra al volo una delle migliori offerte di Amazon dedicate al Black Friday. Il Samsung Galaxy M23 5G è tuo a soli 219 euro, invece di 299,90 euro. Un’occasione unica che ti garantisce un prodotto di qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Dotato della tecnologia 5G, con una SIM compatibile, potrai navigare ad altissima velocità.

Inoltre, la sua batteria da 5000 mAh e l’ottimizzazione dei consumi garantiscono un utilizzo per tutta la giornata e oltre. Il suo look minimalista lo rende particolarmente piacevole alla vista e le sue forme lo rendono particolarmente comodo da utilizzare. Il processore Octa-Core fa il resto regalando prestazioni veloci e performanti. Mettilo nel carrello a soli 219 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.