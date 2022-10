Samsung Galaxy M54: cosa sappiamo sullo smartphone

Nel mese di aprile, il Galaxy M53 (nell’immagine di apertura, oggi in sconto di 80 euro su Amazon) ha alzato l’asticella nella fascia degli smartphone di medio gamma, con caratteristiche di rilievo a partire da una fotocamera da 108 megapixel. Nella scheda anche 6 GB di RAM integrata. Ora, il produttore sudcoreano sembra ormai quasi pronto a lanciare il successore: il riferimento è a Samsung Galaxy M54, oggi protagonista di una voce di corridoio che ne anticipa le peculiarità più importanti.

Primi rumor sullo smartphone Samsung Galaxy M54

Tra le sue specifiche tecniche dovrebbero trovare posto un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 888, ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro dovrebbe trovar posto una tripla fotocamera 64+12+5 megapixel, mentre la selfie camera frontale incastonata nello schermo dovrebbe essere da 32 megapixel. Degna di nota la batteria, con capacità pari a 6.000 mAh.

I punti di forza non si fermano qui: ci saranno anche supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e 5G, GPS, porta USB-C, lettore di impronte digitali e GPS. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, la fonte dell’indiscrezione (il canale The Pixel su YouTube) indica la fine del 2022 o l’inizio del 2023.

Veniamo al prezzo: l’ipotesi è 10.000.000 VND, pari a circa 419 euro. Come sempre accade in questi casi, le informazioni qui riportate sono da prendere con le pinze in attesa di una conferma ufficiale. Considerando il successo fin qui ottenuto da Samsung in questa fascia di dispositivi, non fatichiamo comunque a immaginare che la volontà sia quella di continuare a proporre nuovi prodotti con regolarità, anche accorciando i tempi rispetto al solito upgrade annuale.