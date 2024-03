Samsung Galaxy Ring: c'è aria di ottimismo

In occasione del MWC 2024 tenutosi qualche settimana fa, sono stati tolti i veli in via ufficiale al Samsung Galaxy Ring, un nuovo dispositivo indossabile che farà parte della piattaforma Health di Samsung. In base a quanto riferito dalla testata The Elec, il colosso sudcoreano ripone molta fiducia nel nuovo device, al punto tale che l’ordine di produzione iniziale sarebbe di ben 400.000 unità. La produzione di massa dovrebbe iniziare a maggio, con una presentazione pianificata intorno a luglio e la disponibilità effettiva ad agosto.

Samsung Galaxy Ring: ordine iniziale di 400.000 unità

Samsung ritiene di essere in grado di rispondere in modo abbastanza rapido qualora la domanda fosse più elevata. Il suo smart ring, comunque, è piuttosto piccolo e i componenti sono al momento molto facili da reperire, quindi per quanto riguarda logistica e produzione non dovrebbero sussistere particolari difficoltà

Da tenere presente che allo stato attuale delle cose il settore degli anelli smart non è particolarmente affollato. Uno dei primi e principali protagonisti è stato l’Oura Ring, che sino a questo momento ha venduto circa 800.000 unità in due anni di disponibilità sul mercato.

Ricordiamo che, diversamente da uno smartwatch tradizionale, il Galaxy Ring è concepito per essere indossato 24 ore su 24, quasi dimenticandoselo. Offrirà tutte le tradizionali funzionalità di un fitness tracker, inclusi il monitoraggio del battito cardiaco, della qualità del sonno e del livello di stress. Samsung ha inoltre comunicato che il dispositivo supporterà Galaxy AI per sfruttare in tutto e per tutto le caratteristiche legate all’intelligenza artificiale. In merito alle specifiche hardware, invece, al momento non sono stati forniti dettagli particolari.