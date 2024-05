Samsung Galaxy Ring supporterà la modalità Smarrito

Il Samsung Galaxy Ring, l’anello smart a cui Samsung dovrebbe togliere ufficialmente i veli in occasione dell’evento Unpacked che si terrà a Parigi a luglio prossimo e che dovrebbe essere immesso in commercio a un prezzo compreso tra i 300 e i 350 dollari, potrà essere ritrovato in caso di furto o smarrimento. Lo si evince dalle stringhe di codice trovate nelle scorse ore all’interno dell’ultimo aggiornamento dell’app Galaxy Find.

Andando più nello specifico, analizzando il codice dell’APK dell’app, vengono rilevate delle stringhe che suggeriscono l’aggiunta di una modalità Smarrito che, una volta azionata, dovrebbe altresì far lampeggiare uno dei LED presenti all’interno dell’anello.

Oltre a ciò, l’app dovrebbe avvisare l’utente se l’attivazione del LED è effettivamente andata a buon fine o se non fosse possibile connettersi all’anello per abilitarlo.

L’attivazione della modalità in questione dovrebbe pure permettere agli utenti di attivare un blocco di sicurezza per evitare l’accesso alle proprie informazioni e per rendere l’anello non fruibile da parte di soggetti terzi non autorizzati, molto similmente a quanto già oggi è possibile fare con smartphone, tablet, smartwatch e vari altri indossabili.

Da tenere presente che queste informazioni sono state ricavate dall’analisi di un pacchetto APK, motivo per cui non è ancora dato sapere se saranno rese disponibili sin da subito o in un secondo momento, oppure se si tratta solo di un test da parte di Samsung, motivo per cui la modalità Smarrito potrebbe alla fine non essere effettivamente implementata.