Samsung Galaxy S22 a 599 euro: l'affare è su Amazon

La presentazione ormai imminente di Samsung Galaxy S23 genera numerose occasioni per acquistare il “vecchio” Galaxy S22 a buon prezzo. Il caso odierno è emblematico dato che lo smartphone top della gamma del produttore coreano può essere tuo a soli 599 euro. Il telefono è ovviamente originale, seppur venduto senza caricabatterie. Ti arriverà a casa subito.

Samsung Galaxy S22: a questo prezzo diventa quasi obbligatorio

Parliamo naturalmente di uno sconto clamoroso per uno smartphone che, di listino, costerebbe molto di più. Del resto, Samsung Galaxy S22 è un prodotto di punta del panorama Android, sia per il suo fantastico display, sia per un comparto fotocamere all’avanguardia, che permette di catturare immagini meravigliose anche in condizioni notturne.

Il tutto esaltato da un design ricercato ed elegante, per un corpo macchina che ospita anche lo spazio per uno slot microSD con cui espandere la memoria. Il telefono, come detto, ti arriverà nella sua scatola originale seppur senza caricabatterie.

Approfittane perché a questo prezzo andrà facilmente a ruba: Samsung Galaxy S22 a 599 euro, ora, su Amazon. Se non ti interessa spendere troppo per il Galaxy S23 questa è l’occasione che stavi aspettando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.