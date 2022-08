Samsung Galaxy S22, arriva un grosso update per le fotocamere

Samsung ha annunciato e iniziato la distribuzione in Corea del Sud di un nuovo importante aggiornamento per la linea di smartphone Galaxy S22.

L’update, come si legge dal changelog ufficiale, mira a correggere alcuni difetti di funzionamento delle fotocamere, nel tentativo di apportare i miglioramenti richiesti da parte degli appassionati.

Nonostante Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra possano annoverarsi tra i migliori camera phone sul mercato, gli utenti hanno puntato il dito su alcuni aspetti di performance, in special modo per quanto riguarda l‘HDR, il rumore nei video in scarse condizioni di luce e l’acquisizione di immagini di soggetti in movimento. L’aggiornamento lavora su tutti questi aspetti.

Samsung Galaxy S22: come migliorano le fotocamere con il nuovo aggiornamento

Grazie all’update, gli smartphone della linea Galaxy S22 potranno adesso acquisire video hyperlapse sfruttando il teleobiettivo 3x: obiettivo a lungo termine, come sottolineato diverse volte dall’azienda coreana, è di introdurre una modalità Astro Hyperlapse, che sarà presto disponibile per tutti i dispositivi della linea.

Continuando, l’aggiornamento migliora anche la funzione di scansione dei codici QR allo scopo di renderla ancora più veloce. Se inseriti all’interno di un documento, come un volantino pubblicitario, i telefoni non riuscivano a scansionarlo. Adesso si potrà forzarne la scansione cliccando lo schermo proprio nel punto in cui si trova il codice QR.

Infine, Samsung ha lavorato allo scopo di migliorare le prestazioni HDR e la riproduzione dei colori nella modalità Foto: insieme a questo è stato ottimizzato l’utilizzo della memoria e le prestazioni dell’intelligenza artificiale in tutte le modalità di scatto. L’obiettivo futuro è migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine nei video, i colori e dell’esposizione in modalità notturna.

Come detto in apertura, l’aggiornamento è in fase di distribuzione in Corea del Sud per Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Ci aspettiamo che arrivi negli altri mercati, Italia compresa, nei prossimi giorni.

