Samsung Galaxy S22: prezzo al tappeto su Amazon

Su Amazon si sta consumando un’offerta particolarmente interessante. In questo momento acquisti il Samsung Galaxy S22 a soli 599 euro, invece di 649 euro (prezzo di listino Samsung). Grazie a questa promozione risparmi esattamente 50 euro.

Il vantaggio è quello di portare a casa uno smartphone Android top di gamma a un prezzo top. Il display Infinity-0 a 120Hz di refresh rate è una vera bomba di colori grazie anche alla tecnologia superlativa Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster.

Potrai vedere al meglio tutti i tuoi contenuti sia in pieno giorno, anche sotto la luce diretta del sole, sia di notte. Il comparto fotografico è incredibile perché regala scatti professionali anche a chi di fotografia non se ne intende affatto. Migliora nettamente i tuoi contenuti social.

Samsung Galaxy S22: su Amazon un’occasione da non perdere

Il vantaggio di scegliere Amazon per acquistare il tuo nuovo Samsung Galaxy S22 non è solo il prezzo. Infatti, se sei un cliente Prime hai la consegna gratuita e puoi anche decidere di pagare in comode rate direttamente con Cofidis al check out.

Sperimenta il Chip più veloce di sempre. Questo dispositivo è ai primi posti per velocità, potenza e stabilità. Sarai veramente soddisfatto dalla sua alta qualità. Goditi uno smartphone dotato di ogni comfort grazie a questa offerta di Amazon.

Acquistalo ora a soli 599 euro, invece di 649 euro (prezzo di listino). Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.