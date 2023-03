Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512: che sconto di Primavera, risparmi 400€

Non ha certo bisogno di presentazioni questo smartphone di fascia alta, con prestazioni eccezionali, una fotocamera professionale e una S Pen integrata. Sì, stiamo parlando naturalmente di Samsung Galaxy S22 Ultra, che è protagonista delle Offerte di Primavera di Amazon con uno sconto di quasi 400 euro sul modello migliore: quello dotato di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il modello migliore con un super sconto

Samsung Galaxy S22 Ultra è il penultimo top di gamma della serie S, che unisce il meglio delle due eredità di Samsung: la potenza della serie Note e la qualità fotografica e video della serie S.

Siamo di fronte ad uno smartphone premium, dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz. Il processore è il più avanzato mai visto al momento del lancio su un Galaxy, con un chip da 4nm che supporta l’intelligenza artificiale e il machine learning.

La fotocamera posteriore è composta da quattro sensori: una 108 megapixel stabilizzata otticamente, una 12 megapixel grandangolare, una 10 megapixel zoom 3x e una 10 megapixel zoom 10×3. La fotocamera anteriore è invece da 40 megapixel. Galaxy S22 Ultra offre funzionalità avanzate di Nightography e video, con modalità notturna, HDR10+, Super Steady e Director’s View.

La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida sia via cavo che wireless. Il telefono vanta inoltre la S Pen integrata nel corpo dello smartphone, per scrivere, disegnare e controllare il dispositivo con facilità1. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI 4.0.

Su Amazon, Samsung Galaxy S22 Ultra da 12 e 512GB è in offerta con quasi 400 euro di sconto. E ricorda che puoi anche pagare a rate, scegliendo il metodo di rateizzazione che preferisci al momento dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.