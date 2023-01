Samsung Galaxy S22 Ultra 12+512: occhio al minimo storico, risparmi 400€

Incredibile sconto di Amazon sul top della gamma assoluto della serie Samsung Galaxy S22. Il modello Ultra con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna è disponibile in sconto al suo prezzo migliore di sempre con un risparmio di 400 euro sul costo di listino.

I pezzi rimasti sono pochissimi, quindi ti consigliamo di sbrigarti e assicurartene uno anche se dovesse terminare la disponibilità. Amazon garantisce infatti un immediato rifornimento e una consegna praticamente immediata.

Samsung Galaxy S22 Ultra 12+512GB: il meglio ad un super prezzo

Samsung Galaxy S22 Ultra è davvero il meglio che puoi chiedere al panorama Android in attesa che venga svelato, a breve, il suo successore. Trovi uno straordinario display di tipo Dynamic AMOLED 2X con luminosità massima di 1750 nit ideale per garantire un’elevata visibilità all’aperto.

Il suo pezzo forte però è l’impressionante comparto di fotocamere posteriori da 108 megapixel che ti assicurano scatti perfetti sia di giorno che di notte, con tanto di zoom ottico che ti permette di catturare anche il minimo dettaglio a grande distanza. Solo pochissimi telefoni sono in grado di assicurare foto di questa qualità, a cui devi aggiungere la possibilità di registrare video in 8K nitidi e ricchi di dettagli.

Non perdiamo altro tempo perché a questo prezzo terminerà in fretta: Samsung Galaxy S22 Ultra con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna è disponibile al suo minimo storico su Amazon con quasi 400 euro di sconto. Sarebbe da pazzi non approfittarne.

