Samsung Galaxy S22 Ultra al MINIMO STORICO: scopri il prezzo REGALO

Proprio in questo preciso istante il Samsung Galaxy S22 Ultra è finito al suo minimo storico. Un’ottima occasione se vuoi uno smartphone top di gamma a prezzo competitivo. Acquistalo ora su Amazon a soli 768 euro, invece di 979,33 euro. Si tratta di un’opportunità galattica.

Inclusa nella confezione c’è anche la S Pen che rende tutto più speciale quando lo utilizzi per prendere nota, disegnare, modificare foto e tanto altro ancora. Grazie alla tua iscrizione a Prime ha la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al check out.

Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo REGALO su Amazon

Approfitta del prezzo regalo sul Samsung Galaxy S22 Ultra. Questa occasione la trovi solo su Amazon e sta andando a ruba. Devi essere veloce se vuoi aggiudicartelo. Grazie al display Dynamic AMOLED 2X hai immagini super brillanti, dettagli speciali e luminosità eccellente anche al sole.

Le 5 fotocamere da 108MP assicurano scatti che diventano vere e proprie opere d’arte. Riprendi la tua vita e raccogli ricordi memorabile, diventando il regista delle tue avventure da condividere facilmente con amici e su social network. Il processore garantisce prestazioni elevatissime.

Acquistalo adesso al suo minimo storico su Amazon. Questa offerta è un’esclusiva Prime. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Subito per te vantaggi extra tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.