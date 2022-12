Samsung Galaxy S22: vendite nettamente inferiori alle aspettative

Le vendite effettive dei Samsung Galaxy S22 potrebbero risultare nettamente inferiori rispetto a quanto messo in conto dalla sudcoreana a inizio anno, ovvero quando la nuova gamma di smartphone è stata presentata e immessa sul mercato.

Samsung Galaxy S22: le unità vendute sono meno di 30 milioni

Andando più in dettaglio, a inizio 2022 la sudcoreana prevedeva di vendere circa 30 milioni di unità di Samsung Galaxy S22, ma essendo l’anno ormai volto al termine ed essendo giunto il momento di tirare le somme sembra proprio che l’azienda non sia riuscita a centrare l’obiettivo, pur essendo l’andamento migliore rispetto alla serie precedente.

Per fare un confronto concreto, le spedizioni cumulative dei Samsung Galaxy S21 nel 2021 sono state pari a circa 25 milioni di unità e anche se al momento non è noto un numero preciso per quel che concerne la nuova serie le vendite risulterebbero comunque inferiori.

A motivare il calo potrebbe essere stata la spinosa questione GOS (Game Optimization Service) relativa proprio agli smartphone top di gamma della sudcoreana di cui si è discusso particolarmente nei mesi scorsi e che tanto ha fatto titubare gli utenti, ma di certo ad avere il suo bel peso sulla situazione è anche la recessione economica di livello globale che ha inevitabilmente comportato una contrazione di tutti i mercati.

Da tenere presente che unitamente alla serie Samsung Galaxy S22, anche le vendite del Galaxy Z Flip 4 risultano essere inferiori in confronto a quelle del Galaxy Z Flip 3, in particolare in alcuni mercati chiave come quello europeo e statunitense.

