Samsung Galaxy S23+ 256GB: PRIMA OFFERTA su Amazon, risparmi oltre 200€

Prima grande occasione per portarsi a casa Samsung Galaxy S23+ da 256GB ad un prezzo eccezionale. Il nuovo smartphone di punta del colosso coreano è disponibile con uno sconto di oltre 200 euro, con spedizione e consegna immediata.

Amazon ha anche attivato la possibilità di pagare in 12 comode rate mensili da circa 84 euro ciascuna, così da dilazionare il pagamento a tasso zero.

Samsung Galaxy S23+: il nuovo arrivato è già in offerta

Con Samsung Galaxy S23+ scopri un eccezionale smartphone dotato di display AMOLED 2X da 6.6 pollici che esalta la splendida fotocamera grandangolare da 50 megapixel che, lavorando in parallelo al processore Snapdragon 8 Gen 21, ti permette di ottenere immagini ad alta risoluzione con una qualità senza pari.

L‘IA migliorata di Nightography ti permette inoltre di avere dettagli nitidi anche in condizioni notturne, con foto e video dalla scarsa luminosità che saranno brillanti e colorati senza alcun rumore.

All’interno della confezione trovi anche il caricabatterie Samsung da 25W per permetterti di ricaricare il tuo Galaxy S23+ velocemente: ricorda comunque che la batteria ti assicura una lunga autonomia e sarà in grado di sostenerti per tutta la giornata.

Subito una grande occasione dunque per il Galaxy S23+: lo acquisti oggi e risparmi oltre 200 euro. Non fartelo scappare.

