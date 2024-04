Samsung Galaxy S23: 30% di SCONTO e COUPON 100€

Prezzo incredibilmente stracciato per il Samsung Galaxy S23 256GB su Amazon. L’offerta è davvero invitante. Acquistalo a soli 729 euro, invece di 1039 euro. Infatti, oltre al 30% di sconto immediato devi attivare il Coupon 100€ con codice promozionale GALAXY100.

Una combinazione vincente per il tuo risparmio. Così ti assicuri un ottimo top di gamma. Scopri l’Intelligenza Artificiale di Samsung per fare più cose in maniera estremamente ottimizzata e funzionale. Inoltre, grazie alla tua iscrizione Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Samsung Galaxy S23: l’evoluzione dello smartphone è qui

Con il Samsung Galaxy S23 256GB hai molto più di un semplice smartphone. Grazie alla traduzione immediata con intelligenza artificiale prenoti la tua cena all’estero senza problemi di lingua. Grazie alla funzione “Cerchia e trova” sei in grado di cercare qualsiasi cosa vedi a schermo.

Dal punto di vista tecnico questo telefono monta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, perfetto per la quotidianità tra lavoro, messaggi, social e giochi. La batteria da 3900 mAh ti accompagna per tutto il giorno e oltre, senza fatica.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è l’anima della festa. Infatti, grazie a questa dotazione hai prestazioni meravigliose. Ti stupirà l’estrema fluidità combinata con un ecosistema eccezionale. Acquista il tuo Galaxy S23 a 729 euro. Oltre al 30% di sconto ricordati di attivare il codice promozionale GALAXY100.