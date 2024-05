Samsung Galaxy S23 al 38% in meno su Amazon: DOPPIO SCONTO per gli studenti

Stai cercando uno smartphone performante a un prezzo più accessibile? Grazie alle offerte Amazon di questo fine settimana potrai acquistare un top di gamma degli ultimi anni a una cifra davvero pazzesca: stiamo parlando di Samsung Galaxy S23 nella versione con caricatore in confezione e 128 GB di archiviazione interna, ora disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto del 38%. Inoltre, la consegna è gratuita!

Le caratteristiche di Samsung Galaxy S23

Lo smartphone top di gamma del colosso sudcoreano, lanciato sul mercato nel marzo 2023, è una ottima scelta anche per il tuo portafogli, ora più che mai. Con il suo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici è una gioia per gli occhi, mentre il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da una batteria da 3.900 mAh e 8 GB di RAM, è eccezionale in multitasking.

Il comparto fotocamera si compone di una lente grandangolare da 50 MP e altri due sensori da 10 e 12 megapixel, seguiti anteriormente da una fotocamera singola da 12 MP. Gli speaker sono stereo, la scocca garantisce resistenza IP68 per polvere e acqua, e non manca il supporto al Bluetooth 5.3.

Il prezzo? 604 euro al posto di 979 euro, con pagamento dilazionabile anche in 5 mensilità a Tasso Zero con piano Amazon. In alternativa, si può optare per il piano Cofidis previa approvazione del profilo. Dulcis in fundo, coloro che hanno un abbonamento Prime Student possono ottenere 100 euro di sconto aggiuntivo fino al 19 maggio 2024. Insomma, si tratta di una promozione davvero sensazionale: non perdertela!