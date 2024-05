Samsung Galaxy S24 con caricatore scontato su Amazon: Galaxy Watch6 in OMAGGIO

Non perderti questa ottima promozione su Samsung Galaxy S24, smartphone top di gamma giunto sul mercato a inizio 2024 e tra i best seller del mondo Android. Su Amazon ora lo puoi acquistare con caricabatterie incluso nella confezione all’11% in meno, non troppo distante dal minimo storico. Inoltre, comprandolo ora riceverai anche Galaxy Watch6 in omaggio!

Acquista Samsung Galaxy S24 e ricevi lo smartwatch in regalo

Vediamo anzitutto le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S24. Lo smartphone si presenta con uno schermo Dynamic AMOLED FHD+ da 6.2 pollici la cui frequenza di aggiornamento arriva a un massimo di 120Hz, l’ideale per vedere film e serie TV ovunque ti trovi, oltre a goderti social e giochi mobile alla qualità migliore possibile. Il display gode poi di protezione Armor Aluminum e IP68 contro acqua e polvere.

Il comparto fotocamera include una lente principale da 50 MP, accompagnata posteriormente da uno zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 30x per fantastiche fotografie tele. Sotto la scocca figura il potente processore Exynos 2400 con frequenza fino a 3.2 GHz, assieme a una batteria da 5.000 mAh, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Attenzione, infine, al supporto 5G e alla novità Galaxy AI, assistente personale che può creare contenuti, tradurre lingue, modificare foto e cercare informazioni online in modo rapido e intuitivo.

Acquistalo ora su Amazon a 879 euro al posto di 989 euro e potrai ricevere, come anticipato, lo smartwatch Galaxy Watch6 40mm in omaggio: si tratta di un regalo da 319 euro! Come se non bastasse, dopo l’acquisto potrai anche risparmiare 30 euro sugli auricolari Samsung Galaxy Buds, con un buono che ti verrà consegnato via mail. La consegna è gratuita per gli utenti Prime e il pagamento è suddivisibile in più rate con Cofidis.