Samsung Galaxy S23: BOMBA AMAZON a soli 806€

Acquista ora il Samsung Galaxy S23 a soli 806 euro, invece di 1039 euro. Questo prezzo eccezionale lo trovi solo su Amazon grazie a uno sconto del 18% e un extra di 43 euro direttamente al check out. Ti conviene sbrigarti perché questa offerta è pazzesca e sta andando già a ruba portando le vendite alle stelle. La disponibilità per ora è immediata e la consegna gratuita direttamente a casa.

Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in comode rate un po’ alla volta selezionando Cofidis direttamente al check out, prima della conferma dell’ordine. La versione in promozione è quella con 256GB di memoria interna. Dotato di 8GB di RAM, questo smartphone Android è un vero e proprio top di gamma votato a velocità e imaging.

Samsung Galaxy S23: un REGALO su Amazon

Accetta il regalo di Amazon acquistando un Samsung Galaxy S23 a soli 806 euro. Grazie a questa promozione risparmi 233 euro sull’ordine. Un’occasione unica da cogliere immediatamente al volo prima che gli ultimi pezzi si esauriscano e tutto termini in sold out. Prova la sua fotocamera principale da 50MP per fotografie perfette anche al buio. Vivi il potente processore Snapdragon 8 Gen 2.

Mettilo nel carrello a soli 806 euro, anziché 1039 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.