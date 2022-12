Samsung Galaxy S23: eccolo nelle prime immagini ufficiali rubate

Internet fa un grande regalo di Natale a tutti gli appassionati: sono trapelate in rete infatti le prime immagini promozionali ufficiali della nuova linea di smartphone del colosso coreano, la cui presentazione è attesa agli inizi di febbraio.

Le foto, condivise da 91Mobiles, mostrano in particolare i modelli Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, affiancati da dispositivi indossabili già conosciuti come Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Watch 5. La colorazione di S23+ è rosa, mentre la versione Ultra è in verde.

Samsung Galaxy S23 in tutto il suo splendore: ecco il design

Sono state rispettate le previsioni della vigilia, con la rimozione del notch che abbiamo visto con Galaxy S21 e Galaxy S22. Ora, già con il modello Galaxy S23+ abbiamo qualcosa che è più in linea con S22 Ultra, con piccoli “anelli” che ospitano le fotocamere posteriori.

Proprio Galaxy S23 Ultra sembra appunto essere molto simile al suo predecessore, con alcune piccole differenze come gli anelli della fotocamera “colorati”. Invariata la scelta per la fotocamera frontale, che trova posto in un foro posto sulla parte alta del display. L’obiettivo pare sia stato aggiornato a 12 megapixel.

Adesso non rimane che attendere l’annuncio ufficiale, previsto per febbraio, ma possiamo aspettarci ulteriori informazioni e immagini rubate nelle prossime settimane.

