Samsung Galaxy S23 con fotocamera da 200 MP?

Chi ha avuto modo di apprendere qualche nozione base della fotografia sa bene come il numero elevato dei megapixel concentrati in un sensore non si traduca automaticamente nella produzione di immagini di buona qualità. Ci sono altri parametri da tenere in considerazione, a partire dall’ottica in dotazione fino alla tenuta a valori ISO elevati. Ciò nonostante, sul fronte dei dispositivi mobile si è spesso puntato molto (forse troppo) su questo fronte, talvolta esclusivamente per questioni di marketing. A quanto pare, non farà eccezione uno dei flagship Android di prossima generazione, il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone potrebbe integrare un’unità da ben 200 MP.

Per fare un confronto, sull’attuale top di gamma Galaxy S22 Ultra si arriva a 108 MP, mentre Galaxy S22 (oggi in sconto di 80 euro su Amazon) si ferma a 50 megapixel.

Rumor: 200 MP per la fotocamera del Galaxy S23

La voce di corridoio arriva dall’Asia e fa riferimento alla possibile integrazione della componente ISOCELL HP3. La risoluzione sarebbe la stessa già vista sulla versione HP1 annunciata lo scorso anno (qui sotto il video di presentazione) con pixel da 0,64 μm, tecnologia di binning ibrida 4×4 così da ottenere foto luminose in qualsiasi condizione di luce e possibilità di acquisire video 8K a 30 fps.

Il comparto imaging non sarà ad ogni modo l’unico aspetto su cui Samsung si concentrerà, con l’obiettivo di evolvere ulteriormente la propria linea. Non fatichiamo a immaginare l’inclusione di nuove caratteristiche votate alla produttività e un restyling almeno parziale del design. Considerando quanto ancora manchi all’annuncio, avremo di certo la possibilità di tornare sull’argomento.

In ogni caso, Galaxy S23 potrebbe non essere il primo smartphone con sensore da 200 MP a giungere sul mercato. Dietro l’angolo c’è Motorola Frontier, stando alle ultime indiscrezioni pronto a mostrarsi proprio in questi giorni. Sotto la sua scocca sarà presente lo Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.