Samsung Galaxy S23: INCREDIBILE su Amazon a -310€

Lo sconto di 310 euro proposto oggi da Amazon sul Samsung Galaxy S23 da 256 GB lo rende un affare imperdibile per chi cerca uno smartphone top di gamma. È ideale soprattutto per chi preferisce un telefono dalle dimensioni compatte. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e cogliere l’occasione al volo.

Sconto 310€ per Samsung Galaxy S23

Partiamo dal comparto software: il sistema operativo è Android con interfaccia One UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Diamo ora uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Dynamic OLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e batteria con autonomia elevata. Il caricatore è in dotazione. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

In questo momento puoi acquistare il Samsung Galaxy S23 da 256 GB al prezzo finale di 729 euro grazie allo sconto del 30% applicato in automatico sul listino ufficiale. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello. Volendo, c’è anche la versione da 128 GB in offerta a 699 euro (-29%).

Non è tutto, puoi scegliere tra diverse colorazioni quella che preferisci e che meglio si adatta al tuo stile: Phantom Black, Cream, Green e Lavender, la spesa non cambia. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio. Verificare disponibilità e tempistiche nelle schede dei singoli modelli, stanno andando a ruba.