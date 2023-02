Samsung Galaxy S23: le app preinstallate occupano 60 GB

La nuova linea di smartphone Samsung Galaxy S23 è stata presentata soltanto pochi giorni fa, ma le prime unità sono già state consegnate agli utenti, la maggior parte dei quali ne sta apprezzando ampiamente le performance. Non sono però tutte rose e fiori, come si suol dire, e infatti stanno già prendendo piede le prime polemiche, in special modo riguardo le app preinstallate sui dispositivi e lo spazio occupato da loro.

Ad alimentare la discussione ci ha pensato Mishaal Rahman, Senior Technical Editor di Esper, il quale ha chiesto agli utenti su Twitter informazioni sul bloatwave e da quel che emerso lo scenario è tutt’altro che confortante: i nuovi Samsung Galaxy S23 utilizzano da subito circa 60 GB di spazio di storage per la partizione del sistema.

