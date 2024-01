280€ di sconto su Galaxy S23: il prezzo crolla con S24

L’arrivo del nuovo Galaxy S24 ha fatto crollare il prezzo del predecessore, il modello top di gamma Samsung Galaxy S23 ora proposto con uno sconto di ben 280 euro su Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per chi desidera acquistare uno smartphone dalle prestazioni elevate e destinato a durare nel tempo, beneficiando di un grande risparmio.

Amazon ha tagliato il prezzo di Galaxy S23

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore octa core, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, supporto Dual SIM, altoparlanti stereo e batteria autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata One UI e accesso garantito a Google Play per il download delle applicazioni. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare Samsung Galaxy S23 al prezzo finale di soli 699 euro invece di 979 euro come da listino, nella configurazione appena descritta. Inoltre, c’è la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Green (visibile qui sopra), Cream (nell’immagine di apertura) e Phantom Black. La spesa non cambia e lo sconto di 280 euro è applicato in automatico.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine approfittando della promozione in corso riceverà lo smartphone a casa già entro domani, senza costi aggiuntivi per il trasporto. Il caricatore USB-C per la ricarica è incluso.

