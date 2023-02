Samsung Galaxy S23: per te fino a €240 di sconto

Segnaliamo un’occasione d’oro per chi desidera acquistare lo smartphone top di gamma del momento: l’intera linea Samsung Galaxy S23 è proposta con sconti fino a 240 euro dallo store ufficiale, ma solo per questo fine settimana. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è scegliere il modello che più fa per te, la colorazione che desideri e inserire il codice WEEKENDS23 prima di completare l’ordine. Diamo uno sguardo a tutti i dettagli dell’iniziativa.

Fino a 240 euro di sconto su Galaxy S23

La promozione è valida esclusivamente per questo weekend, fino a domenica 19 febbraio. Ricordiamo inoltre che lo store ufficiale permette di pagare in tre rate senza interessi con la propria carta oppure di ottenere un finanziamento a tasso zero da un massimo di 30 rate mensili. Ecco tutte le riduzioni di prezzo accessibili semplicemente applicando il voucher WEEKENDS23 .

Non è tutto: scegliendo Samsung+Valore è possibile richiedere la valutazione dell’usato e ottenere ulteriori sconti fino a 800 euro (700 euro per il dispositivo e 100 euro di contributo). Tutti i dettagli sono consultabili all’interno della pagina dedicata.

Per ogni dettagli in merito a caratteristiche, funzionalità e specifiche tecniche della serie Galaxy S23 rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato su queste pagine in occasione dell’annuncio. Tra i principali punti di forza citiamo la presenza della piattaforma Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e di un sensore fotografico da 200 megapixel sul modello Ultra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.