Samsung Galaxy S23: solo 779€ su Amazon, anche Tasso Zero

Inizio settimana col botto grazie a questa super offerta firmata Amazon. Acquista ora il Samsung Galaxy S23 a soli 779,90 euro, invece di 979 euro. Puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero selezionando Cofidis prima del check out. In pochissimi click avrai il tuo mini finanziamento per acquistare subito e pagare un po’ alla volta. Un’ottima occasione che ti permette di approfittare subito di una mega promozione.

Con Amazon, se sei cliente Prime, non solo paghi a rate senza interessi, ma hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Allora, cosa stai aspettando? Non lasciarti scappare questo top di gamma eccezionale dotato di un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici. La qualità è indiscussa grazie a immagini sempre colorate e vivaci pure alla luce diretta del sole.

Samsung Galaxy S23: tanta potenza e risparmio assicurato

Approfitta del Samsung Galaxy S23 a soli 779,90 euro su Amazon per aggiudicarti tanta potenza con un ottimo risparmio. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.1 tutto risulta più veloce e prestante. Gli 8GB di RAM contribuiscono a un multitasking sempre fluido e senza intoppi. Con una fotocamera principale da 50MP ottieni foto ad alta risoluzione lavorando in abbinata con il chipset.

Acquista ora il tuo Galaxy S23 a soli 779,90 euro, invece di 979 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.