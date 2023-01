Samsung Galaxy S23: storage più lento nel modello base

Mancano due giorni all’evento Unpacked organizzato da Samsung per annunciare i nuovi Galaxy S23 (e i Galaxy Book3), quindi i leaker “sparano le ultime cartucce”. Il noto Ice universe ha svelato che il modello base integrerà storage più lento, mentre un suo collega ha elencato tutte le altre differenze.

Galaxy S23 più lento degli altri modelli

Circa due settimane fa erano trapelate le specifiche complete dei tre smartphone. I Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra verranno offerti con 256 e 512 GB di storage, mentre la versione base del Galaxy S23 avrà 128 GB di storage. C’è tuttavia un’altra differenza importante che riguarda le prestazioni.

Samsung userà la vecchia memoria UFS 3.1 per ridurre i costi produttivi (ma si prevede un prezzo di vendita dello smartphone più alto del Galaxy S22). Le velocità massime in lettura e scrittura sequenziale sono 2.100 e 1.200 Mbps, rispettivamente. La memoria UFS 4.0, scelta per la versione da 256 GB (e i modelli superiori), raggiunge invece i 4.200 e 2.800 Mbps, rispettivamente. Questo tipo di memoria flash è anche più efficiente, quindi incrementa l’autonomia.

Il Galaxy S23 dovrebbe inoltre integrare un chip Wi-Fi 6E, non Wi-Fi 7 come nei Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Questa mancanza è meno grave rispetto allo storage, in quanto i router Wi-Fi 7 sono ancora poco diffusi. Il modello più economico della serie supporterà la ricarica rapida da 25 Watt, invece che da 45 Watt. Samsung vuole quindi riservare i miglioramenti più importanti ai modelli più costosi, una strategia adottata anche da Apple. Confermata infine la presenza di una variante overcloccata del processore Snapdragon 8 Gen 2.

