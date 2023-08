Samsung Galaxy S23 torna in sconto su eBay: 39% IN MENO!

Sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma ma l’iPhone 14 in offerta su eBay non ti convince? Preferisci l’ecosistema Android, la natura open source del sistema operativo e vuoi un prezzo più basso sul dispositivo? Ebbene, sappi che sempre su eBay puoi acquistare Samsung Galaxy S23 in offerta, alla cifra esatta di 729,90 euro. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il modello coinvolto, ovvero le sue specifiche tecniche, per poi vedere le informazioni più importanti della promozione.

Samsung Galaxy S23 è imperdibile a questo prezzo

Lo smartphone Samsung Galaxy S23 di fascia alta in questo caso specifico si presenta con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, mentre il display resta sempre il solito Dynamic AMOLED 2X dalla diagonale pari a 6,1 pollici e con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento limite dello schermo è pari a 120Hz. Il cuore pulsante, dunque, è il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, l’ultima soluzione ammiraglia del produttore di SoC statunitense, una certezza lato performance e consumi, il meglio per dispositivi mobili di ultima generazione.

Lato fotocamera, dunque, si notano tre lenti posteriori (50 MP grandangolare con OIS, 10 MP telephoto e 12 MP ultrawide) e una frontale da 12 MP per i selfie, con supporto a Dual Pixel PDAF. Il sistema operativo è sempre Android 13 e, ricordiamo, Samsung Galaxy S23 riceverà update fino a inizio 2027. Insomma, è una certezza anche sul medio-lungo termine.

Questa soluzione ti convince? Allora ti ricordiamo ancora una volta che Samsung Galaxy S23 è disponibile su eBay a 729,90 euro e viene venduto e spedito da un rivenditore italiano che gode del 99% dei feedback positivi. La spedizione è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento va completato con PayPal, Google Pay oppure carta di credito, mentre il reso può essere effettuato entro massimo 30 giorni, con spese a carico del venditore.

