Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB: crollo IMPROVVISO del prezzo su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione, Amazon ha deciso di farti un regalo che ha davvero del clamoroso.

Samsung Galaxy S23 Ultra da 256GB è disponibile a soli 1009 euro invece di 1479: è il minimo storico assoluto per questo modello, che ti offre prestazioni eccezionali, una fotocamera da 200MP e la S Pen inclusa. Un vero e proprio gioiello tecnologico che ti farà vivere un’esperienza unica.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il meglio del panorama Android

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone che non ha rivali sul mercato con il suo design elegante e raffinato che esalta il display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il display è curvo sui bordi e ha un foro centrale per la fotocamera frontale da 12MP. Il retro è in vetro opaco e ospita il comparto fotografico posteriore.

Qui trova posto la nuova fotocamera da 200MP che ti permette di scattare foto e video nitidi in ogni condizione di luce. Il sensore è il più avanzato mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy e il processore Snapdragon 8 Gen 2 garantisce una riduzione del rumore e una gestione dei bagliori.

La fotocamera ha anche uno zoom ottico 10x e uno zoom digitale 100x, per avvicinarti ai dettagli più lontani. Inoltre, puoi registrare video in 8K a 30fps o in 4K a 120fps.

La S Pen è inclusa nella confezione e ti permette di sfruttare al meglio le potenzialità dello smartphone. Con la S Pen puoi infatti scrivere, disegnare, annotare e controllare il tuo dispositivo con gesti semplici e intuitivi.

Samsung Galaxy S23 Ultra ha, come detto, un processore Snapdragon 8 Gen 2, il più potente mai montato su uno smartphone Samsung Galaxy. Questo processore ti offre una velocità e una fluidità senza precedenti, sia nei giochi che nello streaming.

Presente una memoria RAM da 12GB e una memoria interna da 256GB, espandibile fino a 1TB La batteria è da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 25W, la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 4.5W.

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone che non ha eguali sul mercato. Ti offre tutto quello che puoi desiderare da uno smartphone di ultima generazione: design, prestazioni, fotocamera e S Pen. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista Samsung Galaxy S23 Ultra a soli 1009 euro invece di 1479!

