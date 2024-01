Samsung Galaxy S23 Ultra al PREZZO MINIMO: -580€

Oggi al suo prezzo minimo storico, il Samsung Galaxy S23 Ultra è in questo momento la scelta migliore per chi vuole acquistare uno smartphone top di gamma con un forte risparmio. È il modello più avanzato tra quelli dell’ultima generazione introdotta dal marchio. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza principali, per capire cosa rende lo sconto di 580 euro proposto da Amazon un affare davvero imperdibile.

580€ di sconto per Samsung Galaxy S23 Ultra

Tra le specifiche tecniche troviamo il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, un comparto fotografico evoluto con sensore principale da 200 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzate One UI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Nella descrizione completa tutti gli altri dettagli.

Il caricatore e il pennino per disegnare o scrivere a mano libera sullo schermo sono forniti in dotazione. Al prezzo minimo storico di 899 euro, invece di 1.479 euro come da listino ufficiale, Samsung Galaxy S23 Ultra nella configurazione appena descritta è un ottimo affare. Lo sconto di 580 euro è applicato in automatico da Amazon che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, non serve attivare coupon.

È possibile scegliere fra due colorazioni, la spesa e le caratteristiche non cambiano: Green (quella visibile in queste immagini) e Cream. Verificare disponibilità e tempistiche nella scheda del prodotto, la richiesta è alta e potrebbe andare presto esaurito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.