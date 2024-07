Samsung Galaxy S24: 375€ di SCONTO su eBay, acquistalo ORA

Continuano le offerte su eBay grazie al fantastico coupon di luglio che sta spopolando di sconti. Risparmia 375€ sull’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy S24 dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 614,99€, invece di 989€.

Un’opportunità pazzesca che ottieni se inserisci il Codice PSPRLUG24 nell’apposita casella dedicata ai voucher sconto. Si trova proprio alla pagina del metodo di pagamento. Seleziona PayPal, così acquisti adesso e paghi in 3 rate a tasso zero. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa nella promo.

Samsung Galaxy S24 256GB: potenza e intelligenza al tuo servizio

Il Samsung Galaxy S24 256GB è uno smartphone potente, in grado di gestire alla perfezione qualsiasi app e gioco, anche quelli più impegnativi in quanto a risorse. Infatti, al suo interno batte un processore Deca-Core davvero pazzesco. Tutto è estremamente fluido, anche in multitasking.

Il display Dynamic AMOLED 2X è un concentrato di colori e dettagli, tutti all’interno di uno schermo da 6,2 pollici senza cornici e dagli angoli stondati. La frequenza di aggiornamento a 120Hz è incredibilmente vantaggiosa quando navighi e quando giochi.

Grazie alla Galaxy AI fai tutto ancora più velocemente e in modo intelligente. Anche la batteria è migliorata dalle tue abitudini, raggiungendo autonomie fino a 31 ore. Sbrigati, la quantità disponibile è limitata. Acquista il tuo nuovo Galaxy S24 a soli 614,99€. Ricordati di sfruttare PSPRLUG24.