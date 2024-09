Samsung Galaxy S24 FE è ufficiale: specifiche e prezzo

Insieme ai tablet della linea Galaxy Tab S10 è giunto anche l’annuncio del nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Come suggerisce il nome, e in modo coerente con quanto fatto dai suoi predecessori, lo smartphone eredita alcune delle caratteristiche integrate nella serie top di gamma Galaxy S24 lanciata all’inizio dell’anno, a partire da quelle legate all’intelligenza artificiale. È già disponibile per l’acquisto.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S24 FE

Tra i punti di forza in dotazione ci sono la tecnologia ProVisual Engine per il comparto fotografico, un pannello di qualità per il display, la sicurezza integrata di Know e le già citate funzionalità Galaxy AI. Queste le specifiche tecniche più importanti.

Display da 6,7 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, risoluzione Full HD+ e Vision Booster;

processore Exynos 2400e a 4 nm;

8 GB di RAM;

128 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 50+12+8 megapixel e frontale da 10 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G e LTE;

batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica cablata da 25 W e wireless.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 14 con interfaccia personalizzata One UI 6.1 e accesso ai servizi Google, incluso Play Store per il download delle applicazioni. Le dimensioni sono pari a 77,3x162x8 millimetri, il peso si attesta a 213 grammi. È presente la certificazione IP68.

Tra gli strumenti di Galaxy AI integrati ci sono Cerchia e Cerca con Google, Interprete, Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente Note, Assistente Trascrizione e Assistente Web. A questo si aggiungono funzionalità di intelligenza artificiale dedicate espressamente alla fotografia come Nightography, Adaptive Pixel, Object-Aware Engine, Modifica Generativa, Studio Ritratti, Edit Suggestion e Slow-mo Istantaneo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE è già disponibile per l’acquisto in Italia, in vendita al prezzo di 769 euro. Le colorazioni proposte sono quattro: Blue, Graphite, Mint e Yellow. Le spedizioni prenderanno il via nei prossimi giorni.