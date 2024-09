Samsung Galaxy Tab S10: svelati in anticipo i prezzi

Nel corso delle ultime ore, qualcuno ha erroneamente mandato online sul sito di Samsung degli Stati Uniti la pagina di preordine per la nuova gamma Samsung Galaxy Tab S10 non ancora svelta ufficialmente, andando altresì a rivelare i prezzi ufficiali dei tablet.

Samsung Galaxy Tab S10: ecco i prezzi della nuova gamma

Contrariamente alle aspettative, i prezzi dei nuovi modelli restano praticamente invariati rispetto alla serie precedente, almeno per quel che concerne il mercato americano. Più precisamente, il Samsung Galaxy Tab S10 Plus partirà da 999,99 dollari per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, mentre la variante da 512 GB costerà 1.119,99 dollari.

Per quel che concerne il top di gamma Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, il modello base con 12 GB di RAM e 256 GB di storage avrà un prezzo pari a 1.199,99 dollari. Inoltre, la sudcoreana introdurrà una nuova versione con 1 TB di memoria che avrà un prezzo di 1.619,99 dollari.

Al momento non è dato sapere se in altri mercati i tablet debutteranno con prezzi differenti, ma di certo quelli da poco emersi consentono di farsi un’idea sufficientemente chiare di quali siano in linea generale le cifre di riferimento.

Si sa però quasi per certo che i nuovi tablet del colosso sudcoreano offriranno alcune migliorie rispetto ai predecessori, in termini di chip e di specifiche in generale.

Corre altresì voce in merito al fatto che quest’anno non ci sarà un dispositivo entry-level, ciò significa che il punto di ingresso per la serie dovrebbe partire da 1.000 dollari, che è superiore all’opzione di 800 dollari dell’anno scorso.