Samsung Galaxy Tab S10: lancio in autunno

Nei giorni scorsi, un rappresentante di Samsung in Corea del Sud si è lasciato sfuggire che i nuovi Galaxy Tab S10 sono in lavorazione e che il lancio dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno corrente. Purtroppo non è stata comunicata una data esatta, ma nuove indiscrezioni suggeriscono che potrebbe non dover essere necessario aspettare ancora a lungo.

Samsung Galaxy Tab S10: lancio ad ottobre

Andando più in dettaglio, il tipster Max Jambor ha condiviso un post su X secondo cui Samsung potrebbe lanciare la serie Galaxy Tab S10 ad ottobre. Ancora una volta, la fuga di notizie non fa riferimento a una data di lancio specifica, ma se non altro vi è maggiore chiarezza in merito al mese prescelto.

Secondo quanto appreso sino ad ora, la nuova gamma includerebbe il Galaxy Tab S10, il Galaxy Tab S10 Plus e il Galaxy Tab S10 Ultra. Giorni addietro, sempre a tal proposito, sono state diffuse online delle immagini raffiguranti il prossimo top-of-the-line Galaxy Tab S10 Ultra in tutto il suo splendore.

In merito alle caratteristiche principali della gamma Galaxy Tab S10, probabilmente resteranno in gran parte invariate rispetto alla linea Tab S9, anche per quel che riguarda il design e il supporto alla S Pen. Sono tuttavia attese novità per quel che concerne il chip.

Da tenere presente che Samsung potrebbe aver cambiato la sua strategia, decidendo di lanciare sul mercato i nuovi tablet prima di quanto inizialmente messo in conto, al fine di dare filo da torcere ai nuovi iPad di Apple con chip M4 che sono stati presentati a maggio scorso.