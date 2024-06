Samsung Galaxy S24: l'Instant Slow-Mo supporterà l'HDR10+

I Samsung Galaxy S24, lanciati sul mercato all’inizio dell’anno corrente, sono stati i primi smartphone del colosso sudcoreano ad accogliere lei funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra le novità parte della categoria di maggiori rilievo vi è la funzione Instant Slow-Mo, la quale permette di rallentare un video salvato nella galleria del dispositivo in maniera rapida e indolore, come si suol dire, senza la necessità di utilizzare complessi software di editing, solitamente di difficile impiego per chi non è “addetto ai lavori”. Prossimamente, però, la feature potrebbe diventare ancora più interessante e performante con l’implementazione del supporto a HDR10+.

Samsung Galaxy S24: Instant Slow-Mo con HDR10+

Fino a questo momento, infatti, non era possibile applicare l’effetto HDR10+ ai video con Instant Slow-Mo, ma Samsung starebbe appunto lavorando per aggiungere il supporto e far fronte a questa carenza.

A riferire la notizia è stato, nelle scorse ore, un moderatore ufficiale di Samsung Corea, confermando il fatto che la funzione è in fase di sviluppo e verrà rilasciata con un futuro aggiornamento software per gli smartphone. Non è stato però riferito se ciò avverrà con il prossimo aggiornamento software regolare o con un aggiornamento One UI.

Nel mentre, Samsung sta espandendo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, introdotta con la serie Galaxy S24, anche su modelli precedenti. L’azienda ha infatti confermato che la funzione Instant Slow-Mo arriverà su Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9, ma per il momento non sono ancora state rese note le tempistiche esatte per il rilascio.