Samsung Galaxy S24 al MINIMO STORICO: sconto+coupon

Approfitta del doppio sconto su Amazon e acquista Samsung Galaxy S24 al suo prezzo minimo storico. In questo momento, l’e-commerce propone lo smartphone top di gamma con un risparmio di 230 euro rispetto al listino ufficiale. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Amazon taglia il prezzo del Samsung Galaxy S24: doppio sconto

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Lato software, sono presenti anche le più recenti funzionalità di intelligenza artificiale che rendono ogni operazione più rapida e comoda, ad esempio le traduzioni live, le trascrizioni, la ricerca online e molto altro ancora. Di seguito, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, mentre per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del telefono.

Display da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e pannello Dynamic AMOLED 2X;

processore deca core per prestazioni senza compromessi;

8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera da 12 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

batteria da 4.000 mAh.

Il doppio sconto disponibile in questo momento ti permette di acquistare lo smartphone Samsung Galaxy S24 al suo prezzo minimo storico. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, che si aggiunge alla riduzione della spesa applicata in automatico, portandola a soli 699 euro invece di 929 euro come da listino, per un risparmio complessivo di ben 230 euro.

La colorazione è Amber Yellow. Se sei interessato, il consiglio è di effettuare subito l’ordine, considerando l’offerta potrebbe andare a ruba. Consigliamo di controllare le tempistiche della spedizione nella pagina dedicata. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon.