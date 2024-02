Samsung Galaxy S24: più di 1 milione di unità vendute

A gennaio scorso, sono stati tolti i veli ai Samsung Galaxy S24 e sin da subito i nuovi dispositivi hanno riscosso notevole successo e stanno continuando a farlo, stabilendo record in fatto di commercializzazione in diverse nazioni, in special modo in India e in Corea del Sud. Infatti, Samsung ha dichiarato che le vendite complessive sul mercato interno della nuova gamma hanno superato 1 milione di unità a distanza di soli 28 giorni dal lancio.

Samsung Galaxy S24: record di vendite

Andando più nello specifico, in base a quanto riferito nelle scorse ore dalla società sudcoreana, i Samsung Galaxy S24 hanno battuto di 9 giorni anche le vendite del Galaxy S8, il top di gamma del 2017, sebbene il Galaxy Note 10, che è stato lanciato nel 2019, detenga ancora il titolo di smartphone di fascia alta più venduto di sempre.

Il Galaxy S24 Ultra ha costituito il 55% di tutte le vendite della Serie Galaxy S24 in Corea del Sud, il che mette inevitabilmente in risalto la notevole popolarità del modello più costo e performante. Il resto della quota, invece, viene suddiviso in maniera abbastanza equa il tra Galaxy S24 e il Galaxy S24+.

Per quel che riguarda le varianti di colore, il grigio titanio pare essere quella preferita per la versione Ultra, mentre il grigio marmo rappresenta l’opzione prediletta per il Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus.

In merito agli altri paesi, non sono stati comunicati ufficialmente i dati di vendita, ma il leaker Ice Universe, in genere abbastanza attendibile, informa che le vendite globali dei Samsung Galaxy S24 potrebbero superare i 10 milioni di unità a distanza di un mese dal suo lancio. Negli Stati Uniti, addirittura, avrebbero già superato i 3,2 milioni di unità. L’obiettivo finale sarebbe quello di arrivare almeno a 36 milioni di unità nel corso del 2024.