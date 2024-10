Samsung Galaxy S24 al prezzo più basso di sempre su eBay

Sei pronto per acquistare un vero smartphone top di gamma a prezzo da scaffale? Stiamo parlando del Samsung Galaxy S24 256GB, ora in ottimo sconto su eBay. Acquistalo ora a soli 631,74€! Si tratta di un’offerta veramente speciale, che sta andando a ruba velocemente. Ecco perché devi essere veloce.

Nondimeno, ricordati che per ottenere questo prezzo speciale devi inserire il nuovo Coupon TECHWEEK24. La sezione “Codici Sconti” dove incollare il Voucher la trovi alla pagina dedicata ai metodi di pagamento. In un attimo, una volta inserito e confermato, otterrai il risparmio indicato.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, grazie a PayPal, puoi anche decidere se pagare il tuo Samsung Galaxy S24 in 3 comode rate a tasso zero. Un’ottima occasione per approfittare subito dell’offerta pagando un po’ alla volta senza interessi e non tutto subito.

Samsung Galaxy S24 256GB: tanta tecnologia al tuo servizio

Una volta che avrai il tuo Samsung Galaxy S24 256GB tra le mani non potrai più farne a meno. Dotato della Galaxy AI la tua vita sarà semplificata alla grande. Approfitta subito della promozione su eBay. Acquistalo adesso a soli 631,74€! Ma devi essere molto veloce se non vuoi rimanere con un pugno di mosche in mano.

Grazie ai suoi 256GB di ROM hai tantissimo spazio per archiviare ciò che vuoi e installare le tue app e i tuoi giochi preferiti. Dotato di 8GB di RAM hai anche tanta fluidità nella gestione dei processi. Il multitasking sarà decisamente veloce e rapido, senza bug. Tutto in un’esperienza sicuramente soddisfacente lato utente.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici è perfetto per godere al massimo di contenuti super colorati, estremamente vivaci e ricchi di dettagli. Con il processore Exynos 2400 tutto è veloce e prestante. Anche le app e i giochi più energivori non creano problemi a questo chipset avanzato.

Ottima anche la batteria che assicura ampia autonomia. Bene anche le fotocamere per foto e video da artista. Acquista ora il tuo Samsung Galaxy S24 256GB a soli 631,74€ con TECHWEEK24.